Раскрыт метод избавления от «пивного живота»

Висцеральный жир в районе талии очень опасен для здоровья, но избавиться от него гораздо труднее, чем хотелось бы. Однако жировые накопления могут стать причиной появления серьезных заболеваний и для этого для начала надо сделать анализы и записаться к врачу.

Как сообщила в своем Instagram эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, абдоминальное ожирение можно диагностировать уже в том случае, если талия европейца толще 94 см. Для азиатов, по ее словам, норма меньше — 90 см.

Павлова посоветовала отказаться от алкоголя, сделать анализы в хороших лабораториях и записаться на прием к ее коллегам.

«Можно прийти к доктору с уже готовыми гормональными исследованиями, сдав следующие анализы утром и натощак: тестостерон общий, ГСПГ, эстрадиол, ЛГ, ТТГ, дигидротестостерон, пролактин, инсулин, глюкоза, гликированный гемоглобин, общий анализ крови, общий холестерин, ЛПНП, тригоицериды, ЛПВП, железо, ферритин, АЛТ, АСТ, гомоцистеин, 25(ОН)Д3, мочевая кислота», — перечислила доктор.

Эндокринолог посоветовала увеличить физическую активнеость. Каждый час вставать из-за компьютера и отжиматься или приседать. Обязательно надо гулять не менее 40 минут в день. Также придется поменять питание.

«Хотя бы не трескайте булки, пиццу и майонез. Идея записывать все, что вы едите, поначалу кажется идиотской. Но это работает. Ко мне постоянно приходят толстяки, которые утверждают, что голодают, но это не так», — подчеркнула Зухра Павлова.

Ранее сообщалось, что курение провоцирует появление «пивного» живота. Причем глубинный брюшной жир располагается в непосредственной близости к внутренним органам.