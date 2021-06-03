Скворцова рассказала о российском препарате от осложнений при COVID-19

У российского препарата «Лейтрагин», который одобрили для лечения и профилактики ковидной пневмонии, не выявили побочных эффектов. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, ни у кого из пациентов, использовавших лекарство, не было утяжеления дыхательной недостаточности. Также у них не развивались острый респираторный дистресс-синдром и цитакиновый шторм.

«Более того, мы не видели и возможности передозировать препарат», — сказала Скворцова в эфире «России 1».

Глава ФМБА добавила, что на ранних стадиях заболевания положительный эффект от «Лейтрагина» наступает уже через пять-шесть ингаляций. Препарат можно принимать не более десяти дней.

2 июня ФМБА сообщило о регистрации ингаляционного препарата «Лейтрагин» собственной разработки. Клинические исследования проходили с весны 2020 года. В них приняли участие 320 пациентов со среднетяжелым течением COVID-19.

«В группе пациентов, получавших „Лейтрагин“, не было не только ни одного смертельного исхода, но и не было случаев перехода заболевания в более тяжелую форму», — сообщило ведомство.