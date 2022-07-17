Новый вариант «омикрон»-штамма ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2 («стелс-омикрон») минимум на 16%. От него может не помочь даже маска, рассказал ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он добавил, что этот вариант не должен вызывать тяжелого течения заболевания.

«Это следующее поколение „стелс-омикрона“. Опасности серьезной не представляет, но передается легче. Для него масочный режим не является помехой», — пояснил Тимаков.

По его словам, маску все равно следует носить в общественных местах тем, кто находится в группе риска.

Вариант «омикрона» ВА.2.75 фиксировали в Великобритании, США, Канаде, Германии, Дании, Индии, Нидерландах, Новой Зеландии, Австралии и Японии. Опасаясь новых волн заболевания, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вернуть масочный режим во всем мире.

Ковидные ограничения в России сняли, однако Роспотребнадзор сохранил рекомендацию по ношению масок в общественных местах для людей из уязвимых групп.