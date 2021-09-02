Попова назвала сроки между прививками от ковида и гриппа

После вакцинации от коронавируса следует подождать один месяц после второй инъекции, чтобы сделать прививку от гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

По словам Поповой порядок вакцин не важен. Главное соблюсти месячный промежуток между прививками.

«Стандартный месяц. Независимо от того, какая раньше. Но если сначала прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс и от этого момента считать месяц», — заявила Попова.

Вакцинация от гриппа в России уже началась. В этом году врачи планируют привить не менее половины населения, особое внимание уделив группам риска.

По оценке специалистов пока ситуация по заболеваемости гриппом в стране стабильная. Но прививку сделать все же стоит. Возбудитель приводит к серьезному ослаблению организма, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции опасно.

Большую часть препаратов для вакцинации от гриппа уже распределили по регионам. Привиться можно в любой поликлинике.