Жителям Подмосковья рассказали о совместимости вакцин от ковида и гриппа

Вакцинацию от гриппа и ковида можно проводить одновременно. Об этом заявила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш.

По словам Труш, раньше действовать рекомендации о соблюдении интервала между вакцинациями от ковида и гриппа. Период должен был составлять не меньше месяца. При этом на прошлой неделе Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию от гриппа и ковида.

«Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению „Спутника V“. Доклинические исследования совместного использования вакцины „Спутник V“ и препарата от гриппа доказали, что иммуногенность обеих вакцин сохраняется», — пояснила «360» главный внештатный эпидемиолог министерства.

Она добавила, что после прививки могут появиться нежелательные реакции: покраснение в месте инъекции, незначительные недомогания, слабость и небольшое повышение температуры. При введении обеих вакцин реакции будут носить такой же характер. У некоторых людей вообще может не быть никаких побочных эффектов.