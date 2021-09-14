Мясников призвал лечиться от ковида дома

Проходить лечение от ковида нужно на дому, а не в больнице. В стенах медучреждения зараженные коронавирусом могут стать распространителями опасных мутаций. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик напомнил о своей публикации об «Английском пациенте». В сообщении говорилось, что у тяжелого больного в Кембридже с иммунодефицитом в течение трех месяцев появлялись новые мутации коронавируса. По словам Мясникова, пациент был своеобразным инкубатором новых вариантов вируса.

Врач отметил, что страны должны не закрывать границы, а проводить вакцинацию. Для появления мутаций хватит всего одного больного со СПИДом. Мясников подчеркнул, что на время болезни таких пациентов необходимо изолировать.

«Постоянно говорю — ковид надо лечить на дому. Больница — крайний вариант! В больнице как раз эти новые опасные мутации и происходят! Колоссальный риск суперинфекции! Оба названых фактора имеют очень важные последствия. „Английский пациент“ нам это четко продемонстрировал», — заключил медик в своем Telegram-канале.

Ранее Мясников предупредил, что мобильный телефон, лифт и интернет являются вредными новшествами для человеческого здоровья.