Более 750 тысяч россиян записались на вакцинацию от ковида через госуслуги
Сайтом госуслуг для записи на прививку от коронавируса воспользовались более 750 тысяч россиян. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи.
Он подчеркнул, что количество сервисов, связанных со здравоохранением на сайте «Госуслуг» в последнее время значительно выросло.
«Почти 15 миллионов электронных больничных, 1,5 миллиона ПЦР тестов. С этого года мы запустили запись на вакцинацию. Через портал записалось больше 750 тысяч граждан на вакцинацию», — привел цитату Шадаева ТАСС.
Запись на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг в тестовом режиме начала работать с 18 января. Это позволило регионам наладить взаимодействие больниц с сайтом. С 31 января запись открыли в полном объеме.
Прямо на сайте у пользователей могут принять жалобу на проблемы с записью или отсутствие вакцины.
Жители Московской области могут записаться на прививку от коронавируса не только через портал госуслуг, но и по прямому номеру 122. Кроме того, точки для записи открыты во всех поликлиниках и МФЦ. Найти адреса пунктов вакцинации можно на интерактивной карте Подмосковья.
Для прохождения процедуры нужно взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.