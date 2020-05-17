От коронавируса в Москве за последние сутки скончались 77 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщил столичный оперштаб.

«Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — сказано в сообщении.

На данный момент в России 281 752 выявленных зараженных коронавирусом. По данным Университета Хопкинса, страна находится на втором месте после США, в которых 1 478 241 зараженный. В России погибл 2 631 человек, выздоровели 67 373 пациентов.

Во всем мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа возросло более чем на сто тысяч за минувшие сутки. Теперь общее количество зафиксированных случаев превысило 4,5 миллиона — по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).При этом Университет Хопкинса утверждает, что всего в мире заразились 4 687 320 человек.