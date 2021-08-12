Дерматолог предупредил о вреде отказа от ежедневного душа
Отказ от ежедневного душа может быть крайне опасно для здоровья, рассказала дерматолог Эмека Окороча. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По мнению специалиста, такое решение может спровоцировать различные дерматологические заболевания. Например, у человека, пренебрегающего личной гигиеной, могут возникнуть гиперпигментация, экзема и псориаз. Кроме того, размножение бактерий вызывает неприятный запах.
Дерматолог посоветовала как можно чаще мыть подмышки, ступни и гениталии. Таким образом можно избавиться от кожных инфекций, грибка и бородавок.
Кроме того, Окороча назвала еще одну опасность отказа от ежедневного душа. У человека может возникнуть снижение чувствительности к ультрафиолету, если человек чрезмерно потеет и не моется.
Ранее специалисты рассказали, какие средства не помогут в борьбе с растяжками. Одним из наиболее частых заблуждений является то, что от растяжек можно избавиться с помощью массажных щеток.