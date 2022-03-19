Китай сообщил о двух смертях от COVID-19 за год

Два человека скончались от COVID-19 в Китае за минувшие сутки, это первые случаи смертельных исходов с 25 января 2021 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения КНР.

Накануне власти Китая выявили 2228 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2157 локальных и 71 ввозной.

За время пандемии в Китае заразились более 115 тысяч человек, умерли 4636.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что назальную вакцину от коронавируса в России можно будет ставить раз в шесть месяцев.