Китай сообщил о двух смертях от COVID-19 за год
КНР: за минувшие сутки скончались два человека от ковида, это первые случаи за год
Два человека скончались от COVID-19 в Китае за минувшие сутки, это первые случаи смертельных исходов с 25 января 2021 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения КНР.
Накануне власти Китая выявили 2228 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2157 локальных и 71 ввозной.
За время пандемии в Китае заразились более 115 тысяч человек, умерли 4636.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что назальную вакцину от коронавируса в России можно будет ставить раз в шесть месяцев.