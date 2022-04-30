Врач назвал отличия забывчивости от болезни Альцгеймера

Длительное употребление лекарственных препаратов, спиртного, проблемы со сном и депрессия могут стать причиной ухудшения памяти человека, но многие ошибочно принимают эти симптомы за якобы зарождающуюся болезнь Альцгеймера. Профессор Дерья Улудюз рассказала изданию Sözcü о самых ярко выраженных факторах широко распространенного недуга, который может оказаться не столь страшным.

«Одной из главных причин забывчивости является употребление лекарственных препаратов, которые способы оказать негативное влияние на участки мозга, отвечающие за память. В этом случае стоит изучить список лекарств вместе с врачом», — сообщила она.

Частое депрессивное состояние человека также влияет на его способность сосредоточиться на определенных вещах. Врач объяснила связь между подавленным состоянием и памятью, воздействием на скорость мышления и способностью к решению проблем. В этой же категории находится состояние стресса.

«Частое употребление спиртных напитков провоцирует забывчивость, поскольку алкоголь снижает информационный обмен между нейронами», — продолжила Улудюз.

Профессор подчеркнула, что высокое артериальное давление, сахарный диабет и холестерин также могут вызвать ухудшение памяти. В этих случаях стоит не заниматься самолечением, а обратиться в медучреждение.

Улудюз отметила, что шестым важным фактором остается здоровый сон. По ее мнению, качество сна влияет напрямую на функции памяти и мозга.

«Последней причиной остается возраст человека. Альцгеймер в основном проявляется у людей после 65 лет, но забывчивость проявляется раньше», — заявила она.

Профессор посоветовала пройти медицинское обследование после 40 лет, особенно если кто-то в семье страдал Альцгеймером.

Ранее британские ученые выяснили, что одним из признаков грядущей болезни Альцгеймера является длительный дневной сон.