Острые кишечные инфекции стали выявлять в три раза реже

По данным ведомства, в период введения ограничений по коронавирусу «заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня».

Если за второй квартал 2019 года было зарегистрировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тысяч жителей, то в тот же период нынешнего года — лишь 40 случаев.

«Лучшая профилактика заболеваемости острыми кишечными инфекциями это чистые руки, чистая посуда и приготовление пищи с соблюдением всех санитарных норм», — напомнили в ведомстве.

С началом эпидемии коронавируса власти всех уровней призывали чаще мыть руки, проветривать помещения и использовать медицинские маски в магазинах.

По последним данным, в мире с начала пандемии выявили свыше 14 миллионов заболевших коронавирусом. В трех странах число заразившихся перевалило за миллион: США (3,6 миллиона), Бразилии (два миллиона) и Индии (один миллион).