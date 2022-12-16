Здоровье 16 декабря 2022, 19:04 Osteoporosis International: переломы костей в детстве повышают риск переломов во взрослом возрасте

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Ученые выяснили, что переломы костей в детстве негативно сказываются на здоровье в будущем. Из-за них во взрослом возрасте повышается риск снова получить подобную травму, уточнило издание «Ридус» со ссылкой на журнал Osteoporosis International.

Исследователи сделали такой вывод, проанализировав состояние здоровья и историю переломов 555 человек. Они уточнили, что пока не знают, причин этого явления.

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«Полученные результаты могут быть использованы для повышения осведомленности родителей, чьи дети неоднократно перенесли переломы», — заключили ученые.

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