Остеопат Животов рассказал, как избавиться от неприятного запаха изо рта

Остеопат Владимир Животов назвал несколько причин неприятного запаха изо рта. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Во-первых, это может быть из-за нерегулярного питания, поэтому не стоит пропускать завтрак. Во-вторых, подобное неудобство может возникать из-за воспаленной слизистой желудка вкупе с курением. Воспаление часто вызывают напитки с кофеином в составе, поэтому лучше отказаться от них и от сигарет.

Кроме того, среди причин могут оказаться кариес, воспаление слизистой рта, тонзиллит и гайморит. Если есть такие проблемы со здоровьем, то нужно их решить, заключил Животов.