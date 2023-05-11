11 мая 2023, 15:43
Остеопат Животов: неправильно подобранный матрас негативно сказывается на здоровье позвоночника
Некачественные матрасы и подушки оказывают негативное влияние на здоровье позвоночника. Об этом рассказал врач-остеопат Владимир Животов сайту aif.ru.
По словам специалиста, неудобное спальное место может стать причиной обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Из-за неправильно подобранного матраса мышцы и ткани позвоночника не могут как следует восстановиться, добавил врач.
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Как сообщили «Народные новости», также дополнительную нагрузку на шейный и позвоночный отдел оказывает малоподвижный образ жизни.
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