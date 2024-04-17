Здоровье 17 апреля 2024, 18:36 Остеопат Воробьевский рассказал, что плохой мышечный тонус может привести к артриту

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При излишней активности суставов усиливается трение и разрастается хрящевая ткань, что в итоге приводит к артриту. Об этом рассказал врач-остеопат Владислав Воробьевский, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, что заболевание суставов нередко возникает на фоне недостаточного тонуса мышц. Кроме того, артрит может развиться и из-за мезенхимальной недостаточности.

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Наконец, отметил врач, проблема может крыться и в противоположной ситуации. В частности, в чрезмерной физической нагрузке и большому объему мышечной массы. Поэтому Владислав Воробьевский посоветовал соблюдать баланс и стабильность в тренировках, чтобы не навредить суставам.

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