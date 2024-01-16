Здоровье 16 января 2024, 15:21 Остеопат Воробьевский: прыжки на сцене спровоцировали у Билана проблемы со спиной

Читать 360tv в

В 2017 году Дима Билан начал испытывать острые боли в спине, у него обнаружили пять межпозвоночных грыж. Такое состояние у певца спровоцировали прыжки на сцене, сообщил врач-остеопат Владислав Воробьевский сайту «Страсти».

По словам специалиста, также проблемы со спиной могли появиться у артиста на фоне увлечения сыроедением и отсутствия регулярных физических нагрузок.

Реклама

Врач отметил, что операционное лечение позвоночника способно лишь на время устранить симптомы. При этом рецидив грыжи после операции составляет около 60%, добавил Воробьевский.