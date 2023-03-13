13 марта 2023, 14:24
Остеопат Толмачева рассказала, какие профессии травмируют позвоночник
Остеопат Толмачева: часто проблемы появляются у людей, чей труд связан с движением
Остеопат, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Центра реабилитации клиники «Медскан» Юлия Толмачева в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что чаще всего проблемы с позвоночником появляются у людей, чей труд связан с движением или с подъемом тяжестей.
Как заметила медик, сначала возникает воспаление тканей, которое впоследствии перетекает в хроническую боль.
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«Это, например, водители большегрузного или сельскохозяйственного транспорта и рабочие горнодобывающей промышленности. Дело в том, что при постоянном воздействии вибрация вызывает микротравмы и постепенное разрушение межпозвонковых дисков», — добавила медик.
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Также проблемы с опорно-двигательным аппаратом характерны для грузчиков, санитаров, литейщиков и представителей других подобных профессий.
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