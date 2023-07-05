Здоровье 05 июля 2023, 12:03 Остеопат Толмачева рассказала, что штаны могут не застегиваться из-за опухоли кишечника

Читать 360tv в

Многие сталкивались с проблемой, когда штаны переставали застегиваться в области талии, и это не всегда происходит по причине лишних килограммов. Об «Газете.ru» рассказала остеопат Юлия Толмачева.

Она объяснила, что также к подобному явлению могут приводить ослабленные мышцы передней брюшной стенки живота.

Реклама

Как добавил сайт kp.ru, если штаны перестали застегиваться, а особой прибавки в весе нет, то стоит обратиться к врачу. Если же причина все же в лишних кило, сбрасывать их тоже лучше под присмотром специалиста.

Авторы: