Здоровье 02 июня 2023, 17:32 Остеопат Шолмицкий рекомендовал отказаться от ношения тапочек дома

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Дома лучше ходить босиком, а не в тапочках. Об этом сайту «Мир 24» рассказал врач-остеопат Жан Шолмицкий.

Он объяснил, что изначально организм человека был предназначен для других нагрузок. В частности, для ходьбы и бега по неровным и шероховатым поверхностям. Так как босиком по улице ходить проблематично, то нужно это делать хотя бы дома. Кроме того, врач посоветовал постелить специальные ортопедические коврики, например, в ванной.

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«Конечно, если дома холодная плитка или керамогранит, то придется надевать тапочки. Но я бы рекомендовал этого избегать и использовать носки или вязаные следки. Они максимально мягкие и не ограничивают движение», — сказал Шолмицкий.

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