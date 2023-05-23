Здоровье 23 мая 2023, 11:04 Остеопат Сарафан: увлечение гаджетами может спровоцировать боли в шее

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Болевые ощущения в шее могут возникать из-за чрезмерного увлечения гаджетами и привычки спать на высоких подушках. Об этом сообщила остеопат Анна Сарафан в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, во время использования гаджетов сильно напрягаются мышцы шейного отдела и глазодвигательные мышцы, это может спровоцировать боль.

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Остеопат отметила, что от неприятных ощущений в спине и шее можно избавиться благодаря изменению образа жизни и умеренным физическим нагрузкам.