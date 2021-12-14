Остеопат рассказал россиянам о рисках самостоятельного вправления вывиха

Самостоятельное вправление вывиха может привести к осложнениям. Об этом журналистам NEWS.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. По его словам, вправление вывиха требует особой осторожности, поэтому делать это может только специализированный врач.

Медик отметил, что перед вправлением сустава врачи делают рентгеновский снимок, чтобы достоверно оценить ситуацию. Благодаря снимку можно узнать, точно ли пациент имеет вывих, либо же это перелом кости, написало ИА Nation News.

«Может создаться иллюзия, что там можно что-то резко дернуть и поправить, а там будет какая-нибудь трещина, и такое вправление приведет не к улучшению, а к ухудшению ситуации», — добавил специалист.

При самостоятельно вправлении пациент может повредить связочный аппарат сустава. Медик отметил, что не стоит заниматься самолечением, в такой ситуации необходимо срочно обращаться к врачу. Своевременная помощь позволит сократить срок реабилитации.