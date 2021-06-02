Остеопат рассказал о смертельной опасности обезболивающих средств

Остеопат и невролог Александр Евдокимов объяснил, почему опасно бороться с головной болью с помощью анестезирующих препаратов. По словам специалиста, их применение может привести к смертельному исходу, сообщил «Пятый канал».

Он отметил, что мигрень — один из признаков предынсультного состояния или гипертонического криза. Если после приема анальгетиков боль возвращается, то заболевание не исчезает и постепенно прогрессирует, написал сайт «Русская планета».

«Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше», — заметил Евдокимов.

Как уточнил врач, временно избавляясь от неприятных ощущений человек упускает момент, когда еще не поздно обратиться за лечением.

Ранее невролог-нейрофизиолог Елена Анисимова рассказала, что мигрень может привести к мигренозному инсульту или эпилепсии. Особенно плохо, когда голова болит больше трех дней подряд и боль ничем не купируется. В этом случае нужно выявлять сосудистую аномалию.