Остеопат рассказал, как сохранить опорно-двигательный аппарат после 50 лет

Остеопат Александр Евдокимов рассказал, как избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом после 50 лет. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он отметил, что следует избегать чрезмерных нагрузок, а также соблюдать режим отдыха. Кроме того, нужно следить за питанием.

«Неправильно питание может привести к дефициту микроэлементов в организме или их избытку. И то и другое плохо», — заключил врач.