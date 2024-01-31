Здоровье 31 января 2024, 14:04 Остеопат Михаленко рассказал, что изменение прикуса может повлиять на осанку

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Мануальный терапевт, остеопат Европейского Медицинского Центра Илья Михаленко в разговоре с «Газетой.Ru» назвал факторы, которые могут влиять на осанку и вызывать боли в шее, плечах, а также головные боли.

По словам специалиста, причинами вышеназванных проблем часто становятся изменение прикуса или анатомические особенности строения верхней и нижней челюсти. Выпячивание головы вперед приводит к усилению лордоза шейного отдела позвоночника и перегрузке мышц шеи.

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Человек с неправильным прикусом может испытывать сильные мигрени, добавил медик.