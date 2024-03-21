Здоровье 21 марта 2024, 12:42 Остеопат Лола посоветовал снимать гипертонус с мышц шеи круговыми движениями головы

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Проблемы с позвоночником знакомы большинству современных людей, они возникают из-за малоподвижного образа жизни и постоянного сидения в неудобной позе. Об этом Life рассказал врач-остеопат, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Валерий Лола.

Он объяснил, что вышеперечисленные факторы провоцируют гипертонус мышц шеи. В результате они спазмируются, и кровоток к голове ухудшается. Чтобы не допустить этого, нужно выполнять специальные упражнения, которые позволят расслабить шею.

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Например, специалист посоветовал медленно поворачивать голову поочередно вправо и влево, делая по 5-10 повторений. Также можно аккуратно наклонять ее вперед и назад. Наконец, на пользу пойдут круговые вращения.

«Перед тем как начинать выполнять упражнения, обязательно проконсультируйтесь с врачом или специалистом по ЛФК, особенно если у вас есть какие-либо заболевания шеи или позвоночника», — предупредил Лола.

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