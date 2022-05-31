Остеопат Леоненко предложил россиянам сделать тест по проверке здоровья спины

Остеопат Андрей Леоненко предложил россиянам, которые много времени проводят за компьютером, пройти простой тест для проверки здоровья спины. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Сперва специалист предлагает расставить ноги на ширине плеч и коснуться руками пола. Если человек способен сделать это упражнение без проблем, значит его спина здорова.

Также можно завести руки за спину и сложить их там в замок или же попытаться встать на мостик. В случае дискомфорта остеопат советует задуматься о своем здоровье.

По словам специалиста, необходимо найти хорошего врача-остеопата, который установит причины недуга.

«Но и рассчитывать исключительно на врачей не стоит. Профилактикой болезней спины надо заниматься самостоятельно. Во-первых, необходимо регулярно делать зарядку, включая в нее упражнения „на спину“, в том числе касание руками пола. Во-вторых, надо совершать прогулки на свежем воздухе <…>», — сообщил Леоненко.

Он также порекомендовал купить комфортную подушку и удобное рабочее кресло.