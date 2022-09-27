Остеопат Горковский рассказал о главных негативных последствиях сидячего образа жизни | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 21:50 Поделиться Telegram

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Viber Остеопат Горковский рассказал о главных негативных последствиях сидячего образа жизни Остеопат Горковский заявил о появлении лишнего веса из-за сидячего образа жизни РИА Новости

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Сидячий образ жизни может привести к ряду негативных последствий. Такой информацией поделился спортивный врач-реабилитолог, остеопат, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, при сидячем образе жизни необходимо делать разминку один раз в три часа в течение всего дня. Подобный подход поможет избежать возникновения лишнего веса и мышечной дисфункции, а также отеков. Самым эффективным способом побороть данные проблемы является вытягивание, передали «Известия».

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«Поднимите руки вверх, уведите их слегка назад и потянитесь всем телом вслед за ними, не забывая тянуть и макушку к потолку. Далее идет вращение руками — просто повращайте руками в плечевых суставах, сначала 10 раз вперед, затем столько же повторений назад, после этого совершите круговые движения в запястьях такое же количество раз», — рассказал медик.

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Кроме того, пояснил Горковский, решить данные проблемы помогают и подъемы на носках по 15-20 раз на каждой ноге.

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