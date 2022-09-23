Остеопат Горковский посоветовал не носить сумку на одном плече | 360°

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Остеопат Горковский посоветовал не носить сумку на одном плече

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Постоянное ношение сумки на плече может негативно влиять на здоровье суставов. Об этом «Газете.ru» сообщил спортивный врач-реабилитолог и остеопат Дмитрий Горковский.

Тяжелая сумка на плече, а также другая нагрузка на одну половину тела может привести к мышечному дисбалансу, считает врач.

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«Примером является ежедневное вождение автомобиля с ручной коробкой передач. Постоянный перекос в одну сторону вызовет укорочение целого ряда мышц, тогда как их противоположности по функционалу окажутся в растянутом состоянии. Со временем это приведет к снижению стабильности плечевого сустава, что будет доставлять человеку проблемы», — сказал Горковский.

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Повседневные нагрузки могут усугублять хронические проблемы в организме. Например, ношение высоких каблуков приводит к перестройке мышц стопы, как и ношение слишком узкой обуви, отметили «Известия».

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