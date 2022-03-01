Остеопат Фролов рассказал о последствиях сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни может привести не только к проблемам с осанкой, но и к различным неврологическим нарушениям. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук и член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов.

«Здесь следует говорить не только об осанке, но и об эмоциональных и психических нагрузках, которые испытывает человек, который долгое время работает за компьютером в таком состоянии опорно-двигательного аппарата. Для этого состояния характерно обязательное напряжение определенных групп мышц», — отметил врач.

Он пояснил, что люди, работающие за компьютером, сталкиваются с большим потоком информации, что создает эмоциональное напряжение, которое без разрядки перетекает в физические проблемы.

«При невозможности это каким-то образом предотвратить могут сформироваться даже эмоционально аффективные расстройства невротического регистра. Чаще всего это боль, депрессия, когда телесная боль может вызвать депрессивное расстройство, и в целом возникают большие проблемы, в том числе на уровне мышечных структур, соединительной ткани. Возникают ситуации, когда мышца становится более плотной, нарушается микроциркуляция, также возникают нарушения проницаемости», — рассказал Фролов.

Чтобы избежать проблем, людям, ведущим сидячий образ жизни, обязательно нужно делать небольшую зарядку каждые пять минут. Кроме того, в свободное время нужно заниматься спортом — например, плаванием или скандинавской ходьбой, написали «Известия».