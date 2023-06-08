Здоровье 08 июня 2023, 12:37 Остеопат Фролов: длительное эмоциональное напряжение является причиной болей в шее

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Член Российской остеопатической ассоциации профессор Владимир Фролов в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что самой распространенной причиной болей в шее является длительное эмоциональное напряжение.

Также на эту проблему жалуются люди, которые подолгу сидят за компьютером в неудобном положении.

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«В частности, из-за долгого сидения за компьютером возникает хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса, в результате появляются боли. Также к болям в шее приводит неудобное положение человека», — сообщил специалист.

В случае возникновения подобной проблемы следует сразу же показаться остеопату, добавил он.