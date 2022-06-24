Остеопат Евдокимов рассказал, с чем связано искривление позвоночника

Люди определенных профессий в большей степени склонны столкнуться с искревлением позвоночника. Эти и другие факторы возникновения заболевания назвал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. Об этом сообщило URA.ru.

По словам специалиста, люди, которые работают в сферах медицины, спорта и культуры, чаще сталкиваются с проблемами позвоночнкиа. Все дело в том, что по долгу своей службы они принимают неестественные положения.

«Искривление позвоночника, как правило, закладывается в более раннем возрасте. Может проявляться со временем по тем или иным причинам. Например, человек соблюдает неправильные статичные позы, допустим стоматолог или боксер, скрипачи. Эти профессии могут вызывать формирования сколиоза, то есть, идет не симметричная нагрузка», — пояснил медик.

Евдокимов подчеркнул, что искривление позвоночника может быть чревато серьезными последствиями. Самые простые из них — ощущение боли и дискомфорта. Кроме того, подобная проблема способна вызывать нарушение в работе некоторых органов. Также способно возникать нарушение зрения.