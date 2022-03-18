Остеопат Евдокимов рассказал, почему нельзя игнорировать симптом дергающегося глаза

Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, что дергающийся глаз часто может указывать на наличие стресса у человека. Однако в некоторых случаях это говорит о серьезном заболевании, передала «Вечерняя Москва».

В случае стресса врач советует просто выспаться и отдохнуть, а также пропить курс витаминов группы В, который должен выписать лечащий доктор.

Но хуже всего, если дергающийся глаз — симптом заболевания шейного отдела позвоночника или поражения лицевого нерва, сообщил Life.

«Проблемы со стороны шеи могут приводить к нарушению кровотока, которое, в свою очередь, будет проявляться различными неврологическими симптомами. Мозг недополучает питания, поэтому возможен в том числе и дергающийся глаз», — пояснил остеопат.

Иногда эта проблема может указывать на новообразования в мозге, добавил Евдокимов.