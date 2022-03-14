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    14 марта 2022, 11:39

    Остеопат Евдокимов рассказал, как проблемы с позвоночником повышают риск инсульта

    Полина Гребенщикова

    Проблемы в шейном отделе позвоночника могут значительно увеличивать риск инсульта. Об этом Ura.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

    Речь идет, например, о дорсопатии — группе заболеваний позвоночника и окружающих его тканей. Симптомами могут быть боль в спине и шее, головная боль, головокружение и даже онемение конечностей.

    «По сути проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов минимум на 30%, а может даже и выше», — сказал врач.

    Чаще всего проблемы с позвоночником связаны с травмами позвоночника, малоподвижным образом жизни, лишним весом, написала «Газета.ru».