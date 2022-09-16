Остеопат Евдокимов перечислил болезни, которые влияют на память | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 15:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Остеопат Евдокимов перечислил болезни, которые влияют на память Остеопат Евдокимов: память может ухудшиться из-за перенесенной инфекции Unsplash

Читать 360tv в

Врач-остеопат Сергей Евдокимов заявил, что человек может столкнуться с ухудшением памяти по разным причинам. Она может стать хуже не только из-за деменции, но даже после перенесенной инфекции, передала «Вечерняя Москва».

Также на память могут повлиять последствия травматических воздействий, заболевания, связанных с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет, заболевания эндокринной системы.

Реклама

Ухудшение кровотока в головном мозге также оказывает прямое влияние на память.

Реклама

«Многие ковидники жалуются на проблемы с памятью. Кроме того, любые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, влияют на память. К примеру, ишемическая болезнь сердца. Так, из-за ухудшения кровотока в головном мозге снижается его функция», — сообщил медик.

Забывчивость, в отличие от ухудшения памяти, может возникать на фоне депрессии, хронического стресса, а также недостаточности каких-то микроэлементов или витаминов в питании.

0 0 0 0 0 0