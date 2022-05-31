Остеопат Евдокимов назвал основную причину болей в шее

Неправильная осанка при долгом сидении является основной причиной болей в шее. Об этом рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов, передала «Вечерняя Москва».

«Есть три важные точки в нашем теле — это макушка, крестец и пятки. Относительно этих точек организм определяет правильное положение тела. Надо ориентироваться на макушку. То есть представить, что вас подняли за макушку и тянут вверх, чтобы выровнять и расправить плечи», — сказал эксперт.

Евдокимов также посоветовал во время сидячей работы смотреть прямо перед собой. В таком положении позвоночник центрируется и меньше устает, к тому же меньше напрягается шейный отдел.

Специалист указал на важность удобной мебели. Рабочие кресла, чьи спинки хорошо поддерживают позвоночник, помогут избежать затекания шеи во время работы за компьютером. Также существенно снизить нагрузку спины и шеи помогут руки, которые должны лежать на столе и помогать сохранять правильное положение тела.