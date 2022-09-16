Остеопат Евдокимов назвал опасность сотрясения мозга в долгосрочной перспективе | 360°

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Подмосковье
16 сентября 2022, 14:05
Более 600 тысяч банок и бутылок собрали ученики Подмосковья с начала года
Спорт
16 сентября 2022, 14:05
IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России
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Мир
16 сентября 2022, 14:01
Лидеры ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом
Мир
16 сентября 2022, 14:00
Германия пригрозила Польше пересмотреть границы в ответ на требование репараций
Мир
16 сентября 2022, 13:58
Заместителя мэра убили в Бердянске — РИА «Новости»
Подмосковье
16 сентября 2022, 13:55
Больше 20 дорог к СНТ отремонтировали за лето в Подмосковье
Мир
16 сентября 2022, 13:54
Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при теракте в Луганске
Спецоперация
16 сентября 2022, 13:50
Народная милиция ЛНР опровергла взятие Александровками силами ВСУ
Спецоперация
16 сентября 2022, 13:42
ВСУ потеряли более 400 бойцов под Северском