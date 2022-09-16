Остеопат Евдокимов назвал опасность сотрясения мозга в долгосрочной перспективе | 360°

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Остеопат Евдокимов назвал опасность сотрясения мозга в долгосрочной перспективе

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Остеопат Сергей Евдокимов рассказал, что сотрясение мозга может негативно повлиять на организм в долгосрочной перспективе. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«При травмировании головы повреждаются не только структуры мозга, происходит смещение костей черепа относительно друг друга, блокировка их подвижности в швах черепа», — уточнил он.

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По словам врача, в дальнейшем может нарушиться питание головного мозга, что приводит к ухудшению памяти, депрессии или даже эпилептическим припадкам. Также возможно повышение риска инсульта, старческого слабоумия и обострение психических заболеваний, заключил Евдокимов.

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