Здоровье 20 марта 2023, 15:15 Остеопат Александр Евдокимов рассказал, на какие болезни могут указывать боли в спине

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Боли в спине могут быть предвестниками ряда заболеваний, в том числе инфаркта миокарда. Об этом Пятому каналу рассказал остеопат и невролог Александр Евдокимов.

По его словам, если боль не проходит в течение трех дней, нужно обратиться в специалисту. Потому что в спину может отдавать панкреатит, аппендицит и даже грыжи и болезни органов дыхания. При этом, как подчеркнул сайт kp.ru, боль может быть не сильной, а тянущей или давящей. Однако последствия запущенных заболеваний могут быть очень серьезными.

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«Чем дольше идет процесс, когда идет нехватка крови к нерву, тем сложнее потом это все вылечить и восстановить», — подчеркнул Александр Евдокимов.

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