Эндокринолог Калошина рассказала, как дольше оставаться молодым

Многие люди мечтают о том, чтобы как можно дольше оставаться молодыми и полными сил. Эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Мария Калошина дала несколько советов о том, как замедлить старение. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт пояснила, что главными причинами старения являются стресс и другие психологические факторы. По ее словам, справиться с этими проблемами помогает чувство любви.

«Действие гормонов, которые вырабатываются при влюбленности или любви, повышает адаптационные возможности организма», — отметила она.

Кроме того, по мнению специалиста, помочь может и рождение ребенка. Калошина подчеркнула, что появление детей повышает сопротивление к стрессу, болезням, улучшает работу иммунной системы, передал «Царьград».