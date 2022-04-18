«Остановка сердца и не только». Врач предупредил об опасности детокса

Популярные детокс-программы на самом деле не «чистят» организм, а вредят ему. Они даже могут привести к смерти, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

По словам медика, когда он слышит от кого-то про детокс и «очищение» организма, то просит этого человека объяснить, от чего именно нужно «чиститься».

«То есть я прошу людей назвать не просто условные шлаки и токсины, а конкретную биохимическую формулу того, от чего мы „чистим“ организм. Я не знаю такого вещества, с которым печень не может справиться сама», — сказал Ковальков радио Sputnik.

Он добавил, что детокс может привести к тяжелым последствиям, включая остановку сердца, нарушение функций печени и разбалансировку гормонального фона. В случае проблем со здоровьем врач посоветовал обратиться в поликлинику. Там проведут необходимые обследования и скажут, нужно ли как-то «очистить» организм и как это правильно сделать.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева объяснила, почему категорически нельзя худеть на обезжиренном твороге.