Вирусолог рассказал об отличиях оспы обезьян и человека

Повышенное внимание всего мира к оспе обезьян ничем не оправдано. Это не такое опасное заболевание, каким была натуральная оспа, которую успешно победили путем вакцинации. Об этом заявил научный руководитель ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова» Виталий Зверев. Его выступление опубликовал Telegram-канал газеты «Известия».

Вирусолог отметил, что сейчас в мире зарегистрировали 250 случаев обезьяньей оспы, но ни одного летального исхода. Это сильно отличает возбудитель от натуральной оспы, от которой вымирали целые города.

«Это одно из самых страшных заболеваний, которое существовало на планете. Но сейчас ее нет, мы ее ликвидировали. Она передается только от человека к человеку. После того, как был вылечен последний больной, оспы нет уже много лет», — подчеркнул Зверев.

Он добавил, что образцы есть только в двух лабораториях в мире в НПО «Вектор» Роспотребнадзора и американском центре «Атлантис». Если в мире еще кто-то работает с этим возбудителем, то это нарушение всех норм.

Виталий Зверев подчеркнул, что вакцина, которую применили для борьбы с оспой спасает от всех других штаммов, которые сегодня известны человечеству. Главная особенность этого препарата заключается в том, что иммунитет у привитого человека появляется спустя несколько дней после инъекции.

Ранее популярный американский мультсериал Симпсоны предсказал оспу обезьян. В Сети появились мемы с кадрами из сериала, на которых Гомер Симпсон сначала сидит на одном диване с обезьяной, а потом обнаруживает на своем теле сыпь.