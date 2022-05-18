Оспой обезьян заразились еще два жителя Великобритании

Два новых случая заражения оспой обезьян выявили в Великобритании. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до девяти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявления Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

«В Лондоне у двух человек была диагностирована оспа обезьян, подтверждает UKHSA. Эти пациенты живут вместе в одном доме. Они не связаны с предыдущим подтвержденным случаем, о котором было объявлено 7 мая», — сказано в сообщении.

Эксперты также добавили, что вопрос, где и как они заразились, остается предметом расследования.

Первый житель Великобритании, у которого выявили это заболевание, недавно посещал Нигерию. Предполагается, что он мог заразиться именно там.

По данным Всемирной организации здравоохранения, оспа обезьян представляет собой редкое вирусное зоонозное заболевание. Оно встречается преимущественно в отдаленных районах в центре и на западе Африки, которые расположены рядом с влажными тропическими лесами.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян крайне низкий, специалисты принимают все меры, чтобы это предотвратить.