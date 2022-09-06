Оспой обезьян в Германии впервые заразился ребенок младше пяти лет | 360°

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Оспой обезьян в Германии впервые заразился ребенок младше пяти лет

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В Германии впервые подтвердился случай заражения ребенка младше пяти лет оспой обезьян. Об этом рассказал Институт вирусологии имени Роберта Коха ( RKI).

«В начале сентября стало известно о заражении ребенка оспой обезьян, которое в настоящее время расследуется», — указано в сообщении.

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Сейчас в Германии зафиксировано 14 случаев оспы обезьян у девочек-подростков и три случая — у мальчиков-подростков, написали «Известия».

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Тем временем в Испании число заболевших превысило пять тысяч, а в Бразилии из-за вспышки оспы обезьян объявили максимальный уровень санитарной угрозы.

В России уже создали вакцину против этого заболевания. Разработка специалистов Федерального медико-биологического агентства уже проходит этап исследований. В стране пока выявили лишь одного заразившегося обезьяньей оспой.

Германия

Болезни

Оспа обезьян

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