Оспа обезьян незаметно распространялась по миру месяцами — ВОЗ
Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович: оспу обезьян не замечали из-за легких симптомов
В ВОЗ допустили, что оспа обезьян распространялась по миру месяцами. При этом вирус никак не проявлял себя из-за легкой симптоматики. Заметили его на фоне ярких признаков.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выдвинула такую гипотезу в рамках Петербургского международного экономического форума. Ее слова привел РЕН ТВ.
«В течение предыдущих месяцев этот вирус циркулировал, но не был замечен, потому что симптоматология была очень легкая», — сказала Вуйнович.
Сейчас, подчеркнула она, вирус проявляется с сыпью, головной болью и температурой.
Заразившихся оспой обезьян, обратила внимание представитель ВОЗ в России, важно изолировать. Сотрудники сферы здравоохранения должны тестировать пациентов с нетипичной сыпью на вирус, даже если в стране не выявили случаи оспы обезьян.
В качестве мер предосторожности Вуйнович назвала стерилизацию или уничтожение личных вещей инфицированных, а также призвала к осторожности.
«Какого-то масштабного расширения через общую популяцию эпидемиологи на этот момент не ожидают», — заметила она, добавив, что о поведении вируса специалистам пока известно немного.