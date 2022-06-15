В ВОЗ допустили, что оспа обезьян распространялась по миру месяцами. При этом вирус никак не проявлял себя из-за легкой симптоматики. Заметили его на фоне ярких признаков.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выдвинула такую гипотезу в рамках Петербургского международного экономического форума. Ее слова привел РЕН ТВ.

«В течение предыдущих месяцев этот вирус циркулировал, но не был замечен, потому что симптоматология была очень легкая», — сказала Вуйнович.

Сейчас, подчеркнула она, вирус проявляется с сыпью, головной болью и температурой.

Заразившихся оспой обезьян, обратила внимание представитель ВОЗ в России, важно изолировать. Сотрудники сферы здравоохранения должны тестировать пациентов с нетипичной сыпью на вирус, даже если в стране не выявили случаи оспы обезьян.

В качестве мер предосторожности Вуйнович назвала стерилизацию или уничтожение личных вещей инфицированных, а также призвала к осторожности.

«Какого-то масштабного расширения через общую популяцию эпидемиологи на этот момент не ожидают», — заметила она, добавив, что о поведении вируса специалистам пока известно немного.