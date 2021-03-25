Для похудения нужно накапливать особый жир. Необычным советом поделилась в Instagram эндокринолог Зухра Павлова.

Нужно накапливать бурый жир. В его тканях содержится большое количество митохондрий, в которых постоянно сжигаются свободные жировые кислоты. Чем больше такого жира в организме, тем проще распрощаться с лишним весом.

Чтобы накопить бурый жир, нужно больше времени проводить на улице, дышать свежим воздухом, регулярно заниматься спортом и обязательно закаляться.

Бурый жир защищает людей от холода. В большом количестве он содержится у младенцев: таким образом природа спасла новорожденных от негативного воздействия низких температур. С возрастом процент бурой жировой ткани сокращается. Также бурого жира больше у людей, которые все время работают на холоде. А еще его много у спортсменов, причем лидируют пловцы, так как их терморегуляция подвергается большим испытаниям.

А с белым жиром важно бороться, написало «Утро.ру». Он производит вещества, приводящие к воспалениям. Если его много, начнется метаболический синдром — нарушится обмен жиров и углеводов, повысится артериальное давление.