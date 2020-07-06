Особо заразен. В Южной Корее нашли самый опасный штамм коронавируса

В организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) заявили, что все очаги распространения COVID-19 возникли из-за одного штамма GH. Он намного заразнее других подвидов коронавируса.

Новый коронавирус разделяется на несколько штаммов: S, V, L, G, GH, GR и O («другие»). В организации Корейских центров заявили, что обнаружен еще один штамм — GH. Он мутировал их штамма S в 333 случаях из 526 изученных.

GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса. Кроме того, он легче прикрепляется к клеткам организма. Отмечается, что штамм GH был завезен из-за границы.

В начале мая Южная Корея перешла на более ослабленный режим карантинных мер — «социальное дистанцирование в повседневной жизни». Но потом властям пришлось снова усилить правила безопасности из-за новых локальных очагов коронавируса. Так, с начала мая более 270 случаев заражения были связаны со скоплением людей в барах и клубах района Итхэвон в Сеуле.

Глава KCDC Чон Ын Ген отметил, что у ученых возникли новые опасения, так как GH — «сложный вызов» в плане разработки стратегии борьбы с вирусом, передает РИА ФАН.