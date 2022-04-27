Основу для гипоаллергенных детских смесей разработали в России

В России создали основу для гипоаллергенных смесей для детского питания. Разработка российских ученых способна заменить компоненты зарубежного производства, сообщила газета «Известия».

Практически 90% компонентов для производства заменителей грудного молока сегодня поставляют из-за рубежа. Разрыв логистических цепочек спровоцировал сложности с поставками ингредиентов.

Примерно каждому двадцатому ребенку нужно особое питание. Из-за аллергии на белок коровьего молока обычные смеси таким детям не подходят. Кроме того, особое питание может облегчить колики и у малышей, у которых нет аллергии.

Разработкой основы для гипоаллергенных смесей для детского питания занимались специалисты ФНЦ пищевых систем имени Горбатова РАН совместно с технологами Козельского молочного завода.

В России уже ввели различные меры для поддержки отечественного бизнеса — их дополняют новыми предложениями. Одной из последних инициатив стал вариант поддержки молочников. Им предложили разрешить использовать упаковку объемом в два раза больше — 0,5 литра вместо максимальных 0,25 литра — для отдельных категорий детского питания.