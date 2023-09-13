13 сентября 2023, 12:54
Основные работы по строительству инфекционной больнице № 1 завершили в Москве
Мэр Москвы Собянин осмотрел новый комплекс инфекционной больницы № 1
В столице продолжают строительство инфекционной клинической больницы № 1. Основные работы по возведению медицинского учреждения уже завершили. Их результат проверил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
«Новая ИКБ № 1 станет лучшей инфекционной больницей России, а ее открытие — достойным завершением модернизации городской инфекционной службы, решение о которой мы приняли в 2019 году», — заявил он.
Реклама
По словам Собянина, до конца года медицинское учреждение примет своих первых пациентов.
Кроме этой больницы, в Москве реконструировали корпус № 1 детской ИКБ № 6, корпус в ММКЦ «Коммунарка», поставили новое оборудование в ИКБ № 2.
Ранее стало известно, что специалист отделения морфологии МОНИКИ Инесса Тележникова приняла участие в Европейском конгрессе патологов в Дублине.
Здравоохранение
Строительство
Медицина
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама