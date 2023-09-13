Здоровье 13 сентября 2023, 12:54 Основные работы по строительству инфекционной больнице № 1 завершили в Москве Мэр Москвы Собянин осмотрел новый комплекс инфекционной больницы № 1 Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Читать 360tv в

В столице продолжают строительство инфекционной клинической больницы № 1. Основные работы по возведению медицинского учреждения уже завершили. Их результат проверил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Новая ИКБ № 1 станет лучшей инфекционной больницей России, а ее открытие — достойным завершением модернизации городской инфекционной службы, решение о которой мы приняли в 2019 году», — заявил он.

Реклама

По словам Собянина, до конца года медицинское учреждение примет своих первых пациентов.

Кроме этой больницы, в Москве реконструировали корпус № 1 детской ИКБ № 6, корпус в ММКЦ «Коммунарка», поставили новое оборудование в ИКБ № 2.

Ранее стало известно, что специалист отделения морфологии МОНИКИ Инесса Тележникова приняла участие в Европейском конгрессе патологов в Дублине.