Основные аспекты работы анестезиолога обсудили на образовательном конгрессе в Москве

В Москве обсудили основные правила работы анестезиолога-реаниматолога. На IХ межрегиональном научно-методическом конгрессе анестезиологов-реаниматологов «Анестезия и интенсивная терапия критических состояний» выступили ведущие специалисты области.

Специальность анестезиолога — самая молодая, несмотря на это, она активно развивается. С каждым годом появляется все больше нового оборудования. Чтобы наркоз был и безопасным, совершенствоваться должна не только техника, но и сами врачи-анестезиологи.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас огромное количество аппаратуры, которая будет поставляться в наши медицинские организации и, конечно, это без умелых рук врачей, без умелых рук анестезиологов-реаниматологов оборудование не может так использоваться, как оно должно. Поэтому мы и собираем научно-образовательный конгресс, чтобы повысить профессиональный уровень наших врачей», — сказала и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря ингаляционным аппаратам и специальному газу пациенты быстро приходят в сознание после наркоза. На конгрессе особое внимание уделили вниманию к пациенту. Лечащий врач обязан слушать и слышать интересы больного.

«Решать вопросы видов обезболивания становится сложнее и, конечно же, на фоне повышающейся технологичности специальности это требует постоянного совершенствования не только знаний, но и принципов организации», — отметил руководитель НИИ общей реаниматологии РАМН Игорь Молчанов.

Источник фото: телеканал «360»

Такие научные конгрессы проводят ежегодно. Самые неравнодушные, несмотря на огромный опыт за плечами, тысячи операций, готовы совершенствоваться и учиться самым ведущим практикам, чтобы становиться еще лучше.