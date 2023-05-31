Здоровье 31 мая 2023, 18:04 Основатель ОМС Гришин призвал проводить аборты только в государственных клиниках

Читать 360tv в

Аборты нужно разрешить делать только в государственных клиниках. Таким мнением с НСН поделился основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин.

По его словам, в частных медучреждениях никому нет дела до женщины и ее психологического состояния. Никто не пытается отговорить ее от этого решения. А иногда его можно изменить.

Реклама

«Когда женщина обращается в частный центр, как правило, преобладает коммерческая составляющая, когда медикам безразлично. Речь идет о том, чтобы при обращении в государственную клинику можно было провести с женщиной определенное собеседование и, возможно, остановить от принятия данного решения. Это позволит взять под контроль государству этот процесс, так как количество абортов высоко», — сказал Владимир Гришин.

Авторы: